Juve gewinnt „Derby della Mole“ dank Ronaldo-Elfer

Juventus Turin hat am Samstag einen erkämpften Sieg im Stadtduell mit Torino geholt. Cristiano Ronaldo gelang beim 1:0 (0:0) im „Derby della Mole“ in der 70. Minute per Foulelfmeter das schlussendlich entscheidende Tor für den Serienmeister. Juve hält nach 16 Runden der italienischen Fußball-Meisterschaft somit bei 15 Siegen und einem Remis.