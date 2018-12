Trump schickt Innenminister Zinke in die Wüste

US-Präsident Donald Trump muss sich nach einem Stabschef nun auch einen neuen Innenminister suchen: Trump teilte am Samstag auf Twitter mit, Innenminister Ryan Zinke scheide zum Jahresende aus. Er werde in der kommenden Woche einen Nachfolger benennen. Zinke war wegen teurer Reisen und fragwürdiger Geschäfte in Verruf geraten, gegen ihn laufen mehrere Untersuchungen. Bekannt wurde Zinke unter anderem deshalb, weil er an seinem ersten Arbeitstag auf einem Pferd ins Innenministerium in Washington ritt (siehe Bild oben).