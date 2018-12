Vorzeitiges Karriereende? Coman rudert zurück

Dieser Auftritt überraschte alle in München. Bayern-Star Kingsley Coman sprach in der französischen TV-Sendung „Téléfoot“ ganz offen über ein möglicherweise viel zu frühes Karriereende. Doch nun rudert der 22-jährige Flügelflitzer zurück. Im Video oben sehen und hören Sie, was Sportboss Hasan Salihamidzic dazu zu sagen hatte.