Auto gegen Betonsäule: Mann starb nach Unfall

Der 61-Jährige war gegen 1 Uhr von Huben kommend in Richtung Längenfeld unterwegs. Er war alleine in dem Fahrzeug und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt musste der Lenker in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden, wo er am Samstag Vormittag verstarb. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.