Austria vor Derby: „Eine Riesenchance für uns!“

Kein Gedanke an Strich

„Beide wollen den Sieg“, ist Letsch überzeugt, an eine Niederlage und daran, unter den Strich zu fallen, denkt er nicht: „Das interessiert mich 0,00 Prozent! Wir wollen gewinnen, wollen es offensiv angehen, dass wir es können, haben wir diese Saison schon in Hütteldorf mit dem 1:0-Sieg bewiesen, das sollte ein gutes Omen sein.“