Spitalsaufenthalt nach Geburt: Kein Papamonat

Das eigene Fleisch und Blut zum ersten Mal in den Armen halten: Auch für Familie M. war die Geburt ihrer kleinen Tochter im September ein unbeschreibliches Ereignis, doch das noch so junge Familienglück sollte nur wenig später jäh getrübt werden. Denn der Antrag des stolzen Vaters auf den sogenannten Papamonat wurde vom Familienministerium abgelehnt - die Begründung: Da Mutter und Kind, die aufgrund von Komplikationen bei der Geburt einige Tage im Krankenhaus verbringen mussten, in dieser Zeit nicht mit dem Vater in einem gemeinsamen Haushalt lebten, hat der Mann darauf keinen Anspruch.