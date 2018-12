Rapid: 12.000 Rangers-Fans feiern Euro-Hit in Wien

Ansturm der Glasgow-Fans auf Wien. Bis zu 12.000 Anhänger des schottischen Rekordmeisters werden für das Europa-League-Match gegen Rapid am Donnerstag in der Bundeshauptstadt erwartet. Die österreichische Polizei schätzte die Zahl auf 5.000 bis 10.000 Rangers-Fans. Viele von ihnen feierten schon in der Nacht auf Donnerstag in der Wiener Innenstadt. Aber sehen und hören Sie selbst - im Video oben.