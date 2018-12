Alte Parkscheine: Saftige Geldstrafe für Patient

Wolfram W. ist zwar oft in Wien, allerdings nur ganz selten mit dem Auto. Kein Wunder also, dass jene Parkscheine, die er im Handschuhfach liegen hatte, nicht mehr ganz taufrisch waren.: „Die hatte ich 2016 auf Vorrat gekauft.“ Dass es mittlerweile eine Teuerungswelle gegeben hat, ist W. nicht aufgefallen: „Weil ich eben kaum mit dem Wagen unterwegs bin - und schon gar nicht in Wien.“