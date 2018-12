Österreichische Urlauber in Deutschland

Viele Österreicher unternehmen in ihren Ferien oder an den Wochenenden eine Reise in das deutsche Nachbarland. Dazu nutzen sie verstärkt das Auto, denn viele deutsche Städte lassen sich von Österreich aus mit dem PKW binnen weniger Autostunden erreichen. Die verkehrstechnischen Vorschriften und Bußgelder gestalten sich in Deutschland etwas anders als in Österreich. In Deutschland haben Autofahrer beispielsweise andere Tempolimits zu beachten. Mit welchen Vorschriften und Bußgeldern österreichische Autofahrer in Deutschland rechnen müssen, lesen Sie hier.