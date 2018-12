Barcelonas Dembele: Traumtor nach harter Strafe!

Wie die „AS“ berichtet, musste der 21-Jährige, der in der Vergangenheit abseits des Fußballplatzes immer wieder für Wirbel sorgte, 100.000 Euro zahlen. Zuletzt wurde er von seinem ehemaligen Vermieter in Dortmund auf etwa 20.000 Euro verklagt. Der Grund: Er habe sein damals angemietetes Haus in einem desolaten Zustand hinterlassen.