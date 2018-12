Mann in Innsbruck von Klein-Lkw gestreift

Mit Ladetätigkeiten war am Dienstag um 7.15 Uhr ein Einheimischer (27) im Bereich der Technikerstraße 70 in Innsbruck beschäftigt. Er stand gerade straßenseitig hinter seinem Fahrzeug, als plötzlich ein Klein-Lkw vorbeifuhr. Dabei wurde der 27-Jährige erfasst und zu Boden geschleudert. Der Mann erlitt Verletzungen an der Schulter. Der Fahrer des Kastenwagens dürfte den Vorfall vermutlich nicht bemerkt haben und fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Die Polizei ersucht nun den Fahrer bzw. etwaige Zeugen, sich bei der Polizei Wilten zu melden: 0 59 133 / 75 91.