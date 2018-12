Red Bull Salzburg greift noch nach Europas Thron!

Sollte Österreichs Meister beim Spektakel am Donnerstag bei Celtic und zum Liga-Kehraus gegen St. Pölten gewinnen, stehen die Chancen, am Ende des Jahres auf Europas Thron zu stehen, gar nicht mal so schlecht. Juventus hat neben der Champions-League-Partie bei den Young Boys Bern noch sechs Liga-Spiele vor sich. „Diese Saison kann uns keiner mehr nehmen“, erzählte Salzburg-Sportboss Christoph Freund bei der „Bullen“-Weihnachtsfeier stolz. „Wir werden den unglaublichen Herbst lange in Erinnerung behalten!“