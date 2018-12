Steirische Polizeipräsenz schreckt Langfinger ab

Zahlreiche Touristen finden in der Weihnachtszeit den Weg nach Graz, daher hat die Verkehrsinspektion Graz II am Wochenende verstärkt Reisebusse kontrolliert. Von 50 Bussen im Grazer Stadtgebiet wurden (wie berichtet) zwölf auf Herz und Nieren kontrolliert, bei neun bestand Gefahr in Verzug. „Es ist eigenartig, dass wir immer noch so viele Busse aus dem Verkehr ziehen. Von den neun Fahrzeugen sind acht aus Ungarn gekommen. Überraschend ist gewesen, dass die Reisenden die Wartezeit sehr positiv aufgenommen haben“, so Robert Zach von der Verkehrsinspektion.