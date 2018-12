Messi kauft sich Privatjet für 13 Millionen Euro

Jetzt wissen wir, warum Lionel Messi am Wochenende beim 4:0 gegen Lokalrivalen Espanyol (siehe Video oben) gar so gut gelaunt war! Der Barcelona-Superstar hat sich nämlich vor seinem Freistoß-Doppelpack selbst beschenkt - und das richtig! Rund 13 Millionen Euro soll der Argentinier für seinen neuen Privatjet ausgegeben haben. Ein Schnäppchen für den fünffachen Weltfußballer! Immerhin kassierte „Leo“ in der Saison 2017/18 angeblich 126 Millionen Euro.