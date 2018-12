KI: EU will 20 Milliarden Euro für Entwicklung

Demnach sollen bis Ende 2020 mindestens 20 Milliarden Euro an privaten und öffentlichen Investitionen in dem Bereich zusammenkommen. Die EU-Kommission will zusätzlich 1,5 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern bereitstellen.Zudem sollen die Staaten untereinander enger zusammenarbeiten. Unter anderem soll im Gesundheitswesen eine EU-weite Datenbank erstellt werden, um Diagnosen und Behandlungen mit künstlicherIntelligenz zu verbessern.