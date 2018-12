ManCity-Star: „Medien befeuern Rassismus!“

Im Internet kursierende Video-Schnipsel sollen belegen, wie sich im Stadion an der Stamford Bridge aus den unteren Tribünen-Reihen Wortspenden wie „F... black c...“ den Weg in Richtung Sterling gefunden haben. Sterling gab bei der Polizie laut britischen Medien an, rassistisch beleidigt worden zu sein. Die Beamten sind derzeit mit der Auswertung des Video-Materials beschäftigt.