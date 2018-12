Hütter: „Wenn das kein Elfer ist, weiß ich nicht“

Eintracht Frankfurt ist in der deutschen Fußball-Bundesliga im Sinkflug. Nach dem 1:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren die Schützlinge von Chefcoach Adi Hütter mit dem 0:1 bei Hertha BSC am Samstag zum zweiten Mal in Folge. Der Vorarlberger war nach der Partie in Berlin stinksauer. „Leider wurde uns kurz vor dem Ende ein in meinen Augen klarer Elfmeter verwehrt. Das ist sehr schade“, sagte Hütter. Aber sehen Sie selbst - oben im Video.