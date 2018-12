Favre: „Das haben wir sehr, sehr gut gemacht“

Lucien Favre hat sein erstes Revierderby als Dortmund-Coach gewonnen. Der BVB ist weiter ungeschlagen und überlegener Spitzenreiter. Nach dem 2:1 auf Schalke lobte der Schweizer deshalb seine Truppe vor allem dafür, wie sie nach dem umstrittenen 1:1 reagiert hat, sagt: „Es war ein sehr schweres Spiel für uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Schalke war sehr gut organisiert, wir hatten zu wenig Ballbesitz und keine klaren Torchancen. Was mir gefallen hat, ist, wie die Mannschaft nach dem 1:1 reagiert hat. Sie hat besser gespielt, die Ruhe behalten, hatte mehr Ballbesitz und mehr Torchancen. Das war sehr wichtig, um Ruhe zu bewahren. Wir haben am Ende verdient gewonnen.“ Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.