Dovedan trifft im Doppelpack, Röcher sieht Rot

Weniger erfreulich läuft es weiter für Thorsten Röcher. Der Flügelspieler - im Vorjahr noch eine tragende Säule bei Cupsieger und Vizemeister Sturm Graz - sah beim 1:1 des Tabellenletzten Ingolstadt in Darmstadt in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte. Röcher hält nach 14 Einsätzen bei nur zwei Toren und einer Vorlage für den mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Club. Sein Kollege Konstantin Kerschbaumer spielte am Samstag durch. Dominik Wydra saß beim 5:0-Auswärtserfolg von Aue bei Greuther Fürth wie Lukas Gugganig bei den Hausherren auf der Bank.