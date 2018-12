Bei Rad-WM Polizisten gewürgt: Türke muss zahlen

Die umfangreichen Straßensperren bei der Straßenrad-WM im September stießen - entgegen manchen Unkenrufen - auf breites Verständnis in der Bevölkerung. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel und so stand am Freitag ein Türke (61) vor Gericht, der eine Sperre ignoriert und einen Polizisten gewürgt hatte.