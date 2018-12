Bayern ist an DIESEM Champions-League-Sieger dran!

Denn mit dem unter Coach Niko Kovac in München längst zutiefst unglücklichen James Rodriguez, der noch bis Juni 2019 von - erraten! - Real Madrid ausgeliehen ist und für den die Bayern eine Kaufoption besitzen, hätte man bei Verhandlungen ein gutes Faustpfand für einen guten Preis. Denn Real will James zurück und James will offenbar weg aus Deutschland.