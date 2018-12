Lewis Hamilton: Großes Lob vor der Krönungsfeier

Sturz mit dem Superbike

Offiziell geht die Saison für Hamilton, der am Montag in Jerez ein Yamaha-Superbike getestet hatte (samt glimpflich verlaufenem Sturz), eben am Freitag in St. Petersburgmit der Weltmeister-Ehrung zu Ende. „Ich bin, seit ich 13 Jahre alt war, bei Mercedes. Und jetzt mit diesem Team dazustehen und das geschafft zu haben, was Juan Manuel Fangio erreicht hat, ist ein ganz besonderer Moment“, sagte der aktuell schnellste Rennfahrer dieses Planeten vor dem Flug nach Russland.