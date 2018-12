„Ich will jetzt nicht der Klopp der Alpen sein“

Arnautovic-Out bestätigt

Sein Debüt gibt der 51-Jährige am Samstag in Cardiff. „Wir brauchen so rasch wie möglich positive Resultate.“ Auf die Frage, was es ihm bedeutet, erster österreichischer Trainer in der Premier League zu sein, antwortete er lächelnd: „Es bedeutet viel Druck.Dennwenn ich es schlecht mache, ist die Türe für alle anderen zu.“West Ham bestätigte, dass ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic bis Jahresende ausfällt.