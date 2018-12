Thiem startet Youtube-Kanal mit Kinder-Videos

„Hallo youtube. Hier werde ich Videos von mir hochladen und meine unglaubliche Reise mit meinem Tennis-Racket um die Welt teilen“, erzählt Thiem in einem sechsminütigen Video, in dem er sich vorstellt und das u.a. auch Ausschnitte von seinen ersten Versuchen auf dem Tennisplatz zeigt. Thiem hält sich gern in Sozialen Netzwerken auf und verfügt mittlerweile schon über zwei Instagram-Konten. Auf seinem Hauptkonto folgen ihm 530.000 User.