Versuchter Mord! 8 Jahre Haft für Superbowl-Sieger

Es war am 8. Juli 2018 in La Verne, einem Vorort von Los Angeles: Brandon Browner, ehemaliger Cornerback und Super-Bowl-Sieger mit den Seattle Seahawks (2014) und den New England Patriots (2015) bricht in das Appartement seiner Ex-Freundin ein. Er würgt sie vor den Augen der beiden Kinder und rollt sie anschließend in einen Teppich ein. Browner, der schon während seiner Zeit in der NFL immer wieder durch Drogenmissbrauch aufgefallen war, stiehlt eine 20.000 Dollar teure Rolex und flieht.