Energiepreise belasten Haushalte immer stärker

Auch Strom und Fernwärme teurer

Für die Haushalte bedeutet dies, tiefer in die Taschen greifen zu müssen. Denn auch Holzpellets (plus 5,1 Prozent), Strom (plus 3,7 Prozent) oder Fernwärme (plus 2,6 Prozent) wurden zuletzt im Vergleich zum Vorjahr wieder teurer. Nur bei Gas sank der Index für Endverbraucher um 3,3 Prozent. Allerdings legten die Großhandelspreise hier seit 2017 kräftig zu. „Es ist daher zu erwarten, dass die Verbraucherpreise überall bald nachziehen werden“, sagt Marc Schuler vom Vergleichsportal Compera.at.