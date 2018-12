Zahlen ohne Kassa: Der Kampf gegen Warteschlangen

„Amazon Go hat alle unter Druck gesetzt“

Die wachsenden Bemühungen, die Schlangen an den Kassen in den Griff zu bekommen, überraschen Horst Rüter vom Handelsforschungsinstitut EHI nicht. „Amazon Go hat alle unter Druck gesetzt, in diesem Bereich innovativer zu werden“, erklärt er den Trend. Der US-Internetgigant bietet in bisher sieben Läden in den USA die Möglichkeit, kassenlos einzukaufen und hat damit weltweit Schlagzeilen gemacht. Der Kunde muss sich am Eingang des Ladens mit einer App anmelden und kann dann die gewünschten Artikel einfach aus dem Regal nehmen und den Laden wieder verlassen - ohne umständliches Scannen der ausgewählten Artikel und ohne Umweg über die Kasse oder eine Mitarbeiter. Eine Vielzahl von Kameras und Sensoren sorgt dafür, dass die mitgenommenen Produkte korrekt in Rechnung gestellt werden.