Ein Schutzschild für die Lunge

Risikogruppen vom Baby bis zur Omama

Besonders gefährdet sind (Klein-)Kinder, ältere Menschen, solche mit bestehenden Immundefiziten oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel auch Diabetiker. Übrigens: Fieber und Erkältungsmittel können den Blutzucker durcheinanderbringen. In so einer Situation öfter kontrollieren! Zwar muss wohl derzeit jedem dringend geraten werden, seine Körperabwehr gut in Schuss zu halten, betroffene Bevölkerungsgruppen sollten aber ganz besonderes Augenmerk auf Prophylaxemaßnahmen setzen. Das lässt sich am besten im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung bzw. mit dem Kinderarzt besprechen. Impfungen gegen Pneumokokken und Influenza sind erhältlich.