„Dancing Star“ Wesner: „Boxen ist ein Machosport“

Die Frage, warum sie sich freiwillig für Geld in die Fresse hauen lässt, musste sie schon oft über sich ergehen lassen. Man müsse dann aber auch die Frage stellen, warum elf Leute einem Ball hinterherlaufen, entgegnet Wesner. „Das macht alles keinen Sinn. Aber es gibt nun mal Menschen, die gerne die Bewegung machen und manche schauen dabei lieber zu.“ Außerdem gebe es auch viele, die sich auch ohne Geld gegenseitig verhauen. In ihrem Kopf schwebt immer der Gedanke herum, einmal eine komplette Kämpferin sein zu wollen. „Wenn ich mal 70, 80 bin und da kommt so ein junger Bursch und will mir meine Handtasche klauen, dann soll sich der schon umschauen“, nennt sie schmunzelnd eines ihrer Ziele. Aufhören will sie in den nächsten sieben Jahren noch nicht. Diesen Plan hätte sie zwar mal, man müsse aber immer offen für Möglichkeiten sein. Grundsätzlich will sie noch Boxen und zwar so lange wie es ihr noch Spaß mache.