Suljovic über WM, Rüpel Price & Staatsbürgerschaft

Wenn wir jetzt noch einmal auf die World-Series-Finals in Schwechat zurückblicken. An allen drei Tagen war die Halle gesteckt voll. Wie viel Freude bereitet dir der Darts-Hype in Österreich?

Ja, sehr! Früher waren die Leute nicht so begeistert, jetzt ist das ganz anders. In drei Tagen war das Turnier ausverkauft. Die grandiose Stimmung in Schwechat kann ich fast mit der im Ally Pally (Anm. Alexandra Palace) vergleichen.