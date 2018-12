Große Statistik: Woran steirische Schüler glauben

Gleich viel muslimische wie katholische Schüler

Graz ist freilich, wie zu erwarten, ein extremer statistischer Ausreißer. In den Neuen Mittelschulen besuchen praktisch gleich viele Schüler den römisch-katholischen und den islamischen Religionsunterricht. Nicht ganz so „ausgeglichen“ ist es in den Grazer Volksschulen - 30 Prozent beträgt der Anteil der muslimischen Schüler. Die Tendenz geht in Graz in beiden Schul-Typen seit Jahren hin zu immer mehr muslimischen Schülern.