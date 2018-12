Nach „Ja“ ließ Verlobter Ring in Schacht plumpsen

Schwupps, und weg war er! Von diesem Heiratsantrag wird dieses Paar wohl noch seinen Enkerln erzählen. Nachdem seine Liebste das „Ja“ gehaucht hatte, steckte der Bräutigam in spe ihr den Verlobungsring nämlich nicht an den Finger, sondern ließ ihn in einen U-Bahn-Schacht am New Yorker Times Square plumpsen. Dank engagierter Polizisten bekommen die frisch Verlobten ihr Schmuckstück zurück und sind überglücklich.