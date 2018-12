Junge Mongolin ist die Königin der Wölfe

Seit einem Jahr arbeitet die 25-Jährige Yang Wenjing in einem Wolfszentrum in der Region Xilin Gol in der Inneren Monogolei und kümmert sich dort mit Herz und Seele um ein Rudel von 36 Wölfen - ohne auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Dass sie ihren gut bezahlten Job in einem Reisebüro dafür an den Nagel gehängt hat, bereut die junge Monoglin aber keinen Tag.