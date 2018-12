Retter zieht Frau mit bloßen Händen aus Schlamm!

Das ist wahrer Heldenmut: In China hat ein Feuerwehrmann unter Einsatz seines Lebens eine Frau aus einem Baustellenschacht befreit (siehe Video oben). Sie war den 45 Meter tiefen Schacht, der lediglich 70 Zentimeter Durchmesser hatte, herabgestürzt - und steckte noch dazu am Boden bis zum Bauch in schlammiger Erde. Ihr Retter musste sie mit bloßen Händen und unter Einsatz all seiner Kräfte aus der Todesfalle befreien, bevor an eine Bergung überhaupt erst zu denken war ...