Freund verprügelt und mit Messer verletzt: Urteil

Just am Valentinstag 2018 hatten die beiden Männer, seit mehr als 30 Jahren befreundet, in der Wohnung des Angeklagten in Wien-Brigittenau dem Alkohol zugesprochen und waren miteinander in Streit geraten. Dabei soll es um Eifersüchteleien rund um die Ex-Freundin des 44-Jährigen gegangen sein.