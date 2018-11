Schön und schnell! So sexy wird die Formel-Frau

Master, Model und Aktivistin

Seidel studierte erst Betriebswirtschaftslehre und machte dann ihren Master of International Marketing in Melbourne. Nebenher jobbte sie als Model. Als Playmate des Jahres 2008 sorgt sie am Valentinstag in der Münchner Innenstadt für Aufsehen, als sie trotz eisiger Kälte in sexy Dessous gegen das Tragen von Pelzen protestierte. Nun will die mittlerweile 33-Jährige die Formel 1 aufmischen. Als eine von 100 Kandidatinnen hat sich Seidel für die neue W-Series beworben. Knallhart: Nur die 55 am besten geeigneten Pilotinnen dürfen schließlich auch am 3. Mai 2019 in Hockenheim Gas geben. Ob Seidel dabei sein wird?