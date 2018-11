Spitäler mit Malware infiziert: Hacker angeklagt

Besitz eingefroren

Laut Vize-Justizminister Rosenstein gelten die Angeklagten nun als flüchtig. „Ihnen droht in vielen Staaten, in denen Rechtsstaatlichkeit gilt, die Festnahme und Auslieferung an die Vereinigten Staaten.“ Etwaiger Besitz in den USA der beiden anderen Iraner, die am Mittwoch mit Sanktionen belegt wurden, wird durch die Strafmaßnahmen eingefroren. Amerikanern sind Geschäfte mit ihnen untersagt.