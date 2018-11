Kovac-Kritik: 4 Bayern-Stars mussten zum Rapport

Niko Kovac hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Mit einem 5:1-Kantersieg gegen Benfica Lissabon in der Allianz Arena löste sein Klub Bayern München in der Champions League am Dienstag spektakulär das Achtelfinalticket. „Ich hoffe, dass das ein Befreiungsschlag ist“, sagte der Bayern-Coach. Nach dem Spiel wurde bekannt, dass vier Bayern-Stars vor dem CL-Hit zum Rapport mussten.