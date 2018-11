Japan: Bei Podolski brennen die Sicherungen durch!

Dem Weltmeister von 2014, Lukas Podolski wurde nachgesagt, dass er nur nach Japan wechselte, um seine Karriere in der japanischen Liga gemütlich ausklingen zu lassen. Diese Bilder von dem japanischen Liga-Spiel Shimizu S-Pulse gegen Vissel Kobe zeigen aber einen ganz anderen Zugang. Podolski ist mittendrin in der Rauferei in der 104. Minute, er versucht sogar einmal selbst einen Gegner zu erwischen, haut jedoch daneben. Kobe gab gegen Shimizu eine 3:1-Führung aus der Hand (Goalie von S-Pulse glich aus) und deswegen kochten die Gemüter hoch. Kobe scheint aber auch mit dem einen Punkt gerettet zu sein. Der Abstieg aus der J-League drohte.