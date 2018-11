Unfall in Kletterhalle: 31-Jährige schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in einer Kletterhalle in Wörgl! Eine Wienerin (31) kletterte eine Toprope-Route, sie wurde von ihrem Vater gesichert. Doch plötzlich rissen zwei Gummibänder des Klettergurtes. Die Frau stürzte aus vier Metern Höhe zu Boden und verletzte sich schwer.