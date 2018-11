Täglicher Party-Horror in Innsbrucker Altstadt!

Seit Wochen am Verzweifeln sind Anrainer und Geschäftsleute in Innsbrucks Altstadt. Grund: ein Lokal, in dem auf legaler Basis bis spät Abends richtig Party gemacht wird. Die Ausgelassenheit der vorwiegend Jugendlichen bekommen dann Schaufenster und Gemäuer in der Nähe zu spüren, da es zu wenige Toiletten gibt.