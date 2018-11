Gasser gewinnt Big-Air im Stadion von Peking

Aufholjagd

Zuletzt in Modena hatte Österreichs Sportlerin des Jahres Rang drei belegt, den Saisonauftakt in Neuseeland hatte sie wegen Trainingsrückstand nach einer Verletzung noch ausgelassen. Auch deshalb ist die Titelverteidigerin in der Gesamtwertung im Hintertreffen. Vor dem letzten, erst Mitte März in Quebec stattfindenden Schlussbewerb fehlen ihr mit 1.600 Punkten satte 800 Zähler auf Onitsuka und die gleichauf vorne liegende zweifache Saisonsiegerin Reira Iwabuchi.