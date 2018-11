Neues Trikot-Foto von Özil - nun mit Prinz William

„Danke für Ihre Zeit“

Der Anlass für das Foto mit dem britischen Thronfolger ist ein anderer - ein wohltätiger! Denn das Bild von Prince William und Mesut Özil wurde bei einer Veranstaltung von „Football for Peace“ in London gemacht. Die Nicht-Regierungs-Organisation setzt sich für Völkerverständigung ein - mit Hilfe des Fußballs. Özil dazu: „Danke für Ihre Zeit - Prince William - Duke of Cambridge. Was für eine Ehre, Sie zu treffen.“