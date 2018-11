FIFA-Ausverkauf? „Infantino schlimmer als Blatter“

Der Schweizer Pieth hatte in den Skandal-Jahren unter dem ehemaligen FIFA-Chef Joseph Blatter die Grundlagen für einen Reformprozess gelegt, den Experten durch das Handeln Infantinos nun gefährdet sehen. Die europäischen Mitglieder des FIFA-Councils hatten Infantino gebremst und die Gründung einer Task Force erzwungen. Eine Entscheidung soll laut Infantino bei der Council-Sitzung am 14. und 15. März in Miami fallen.