Foto-Aufregung: Dzeko nimmt Arnautovic in Schutz

Wirklich überrascht habe ihn der Wirbel aber nicht. „Ich habe so etwas selbst schon auf eine ähnliche Weise erlebt, hätte aber nicht erwartet, dass er so attackiert wird“, meinte Dzeko. „Wenn wir damals verloren hätten, wäre vielleicht ich nach dem Foto am Pranger gestanden. Nach einem Match hat jeder Spieler sein Privatleben, das man respektieren soll.“