Nach Brand: Fünf Personen vorläufig obdachlos

Ein Feuer hat in der Nacht auf Mittwoch in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schweren Schaden angerichtet. Laut Polizei brach der Brand aus bisher ungeklärter Ursache bei einem Gartenhaus aus. Die Flammen griffen dann auf zwei angrenzende Wohnhäuser über. Eines davon wurde schwer, das andere leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Fünf betroffene Personen mussten aber nach dem Brand in einem Hotel untergebracht werden!