England will nach Brexit Legionärs-Zahl reduzieren

Der englische Fußball-Verband (FA) will im Rahmen des Brexit die Zahl von ausländischen Spielern in den Kadern der Premier-League-Klubs reduzieren! Statt 17 Kaderspielern von außerhalb Großbritanniens sollen künftig maximal zwölf zugelassen sein, berichtete die britische Zeitung „The Times“ am Dienstag. Derzeit haben 13 der 20 Premier-League-Teams mehr als zwölf Legionäre im Kader.