Tag der Karriere-Enden! Drei Weltgrößen hören auf

Andreas Isaksson (37) beendete seine Karriere am Sonntag, als Djurgården gegen Sirius in Stockholm gewann. Er bestritt mit Djurgården 133. A-Liga-Spiele und holte zweimal Gold in der Meisterschaft. Er spielte auch für große Klubs wie Juventus, PSV Eindhoven und Manchester City. Er war jahrzehntelang der Einsergoalie der Nationalmannschaft. Isaksson wurde nach dem letzten Heimspiel noch lange von den Fans gefeiert. Im Video sehen Sie seine Rettungstat gegen Messi 2013 in einem Freundschaftsspiel.