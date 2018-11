Kiki über Freund Thiem: „Er ist eine Inspiration“

Vor einem Jahr ist sie erstmals so richtig offiziell bei einem Turnier in seiner Box gesessen. Nun gehört Kristina „Kiki“ Mladenovic, sofern sie nicht selbst im Tennis-Einsatz ist, zum fixen Bestandteil des engsten Kreises von Dominic Thiem. Die Französin, die sich Ende Oktober mit ihrer guten Freundin Timea Babos den Doppel-Masters-Titel in Singapur geholt hat, feuert in London ihren Domi an. Auch am Dienstagabend, wenn es für ihren Liebsten gegen Roger Federer geht.