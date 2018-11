Adventbeginn ist in Graz am 23. November

Der Advent ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Und es weihnachtet schon ein wenig in der steirischen Hauptstadt. Beim Haller in der Herrengasse hängen bereits die Weihnachtskugeln in der Auslage und der Christbaum auf dem Hauptplatz steht auch schon. Die Glühweinstandln sperren in der nächsten Woche auf.